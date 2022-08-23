عاطف رمضان



أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي عن رفع الأولوية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2003 وما قبل.



وقالت نقي في بيان صحافي انه على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2003 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» أو منصة المؤسسة «www.pahw.gov.kw» ابتداءً من يوم الخميس 25 الجاري.



وأضافت: نؤكد على تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق «سهل» في المبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم حول كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.