من مظهرها إلى تصميمها وحتى خيارات الألوان الخاصة بها، تميل منتجات الكمبيوتر المحمول الحالية إلى اتباع صيغة عامة والتي بكل بساطة غالبا ما تجعل علامة تجارية واحدة للكمبيوتر المحمول غير قابلة للتمييز تقريبا عن الأخرى.



وتعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة عنصرا أساسيا في طريقة عملنا، وبشكل متزايد للطريقة التي ندير بها حياتنا الخاصة، إلا أن العروض الحالية لا تأخذ في الاعتبار الطلبات المتزايدة للاختيار والابتكار، ومن الضروري أن تواكب الصناعة الحالية عادات المستهلكين وتفضيلاتهم، سواء كان ذلك من حيث التصميم أو المتانة أو المؤهلات البيئية.



وفي النهاية، فإن القدرة على الاستجابة لاتجاهات المستهلك الحالية والابتعاد عن القالب القياسي، هو ما يجعل جهاز «MateBook X Pro» الجديد من «هواوي» بارزا للغاية، حيث أظهرت «هواوي» قدرة منعشة على التحرك نحو هوية علامة تجارية أصلية، بفضل ابتكاراته الفريدة من حيث اللون والتصميم والمواد.



وبالنسبة لسلسلة «MateBook X»، وهي مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الذكية الرائدة من «هواوي»، فإن مبادئ النقاء والإخفاء أساسية لنجاح تصميمها، حيث يوفر جهاز «MateBook X Pro» مظهرا بسيطا وكلاسيكيا، واندماجا سهلا بين الجماليات الخالدة والراقية والتكنولوجيا المتطورة التي اشتهرت بها «هواوي».



وكغيره من أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدى «هواوي»، يقدم جهاز «MateBook X Pro» الجديد شاشة «FullView» لا نهائية، والتي، جنبا إلى جنب مع نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2، تضمن حصول المستخدمين على انغمار بصري غير محدود حقا.



ويتم تعزيز هذه المشاركة المرئية بشكل أكبر من خلال شكل جهاز «MateBook X Pro»، مع هيكل معدني رقيق يتناسب تماما مع شاشة العرض بالألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة، ويسهم معالج «Intel® Core™» من الجيل الثاني عشر وتقنية «Super Turbo» أيضا في هذا الإحساس بعملية تشغيل سلسة وفعالة تماما.