منصة إقليمية جديدة تستهدف سوق الألعاب المربح والإقبال الهائل عليها بالمنطقة

تدشين بطولة إقليمية لمسابقات «PUBG Mobile» بمشاركة 7 آلاف لاعب



أطلقت مجموعة زين وشركة «زين السعودية» منصة «PLAYHERA MENA» للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط رسميا، التي ستوفر من خلالها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية. وكشفت المجموعة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية أن المنصة التي ستكون مركزا لانطلاق المسابقات والبطولات الإقليمية الكبرى، ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل البنية التحية الرقمية المتطورة لعملياتها، وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب جديدة لمزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية.



وأوضحت مجموعة زين أن إطلاق منصة «PLAYHERA MENA» الإقليمية للرياضات الإلكترونية جاءت بعد دخول علامتها التجارية Zain Esports في تعاون مع شركة الألعاب الناشئة PlayHera وزين السعودية لإطلاق شركة «PLAYHERA MENA» (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، لاستهداف سوق الألعاب الإلكترونية في أسواق المنطقة، إذ وقعت اتفاقية التعاون المشترك في بدايات العام الحالي بين مجموعة زين، وشركة زين السعودية، ومنصة PlayHera خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض.



ومن المتوقع أن تستضيف منصة «PLAYHERA MENA» بطولات الرياضات الإلكترونية الخاصة والفعاليات الرياضية الدولية، كما أنها ستدعم أيضا الأنشطة الإضافية مثل الألعاب السحابية، استضافة المحتوى، التجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، إذ ستوفر المنصة تجربة لا مثيل لها في أسواق المنطقة للمهتمين بساحات المنافسة في مجالات الرياضات الإلكترونية، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية لشبكاتها الجيلين الرابع والخامس.



واحتفالا بإطلاق المنصة، ستطلق Zain Esports بطولة إقليمية للعبة PUBG Mobile في الفترة من 29 الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 7000 مشترك للتصفيات النهائية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تجدر الإشارة إلى أن نجاح العلامة التجارية Zain Esports في جذب اللاعبين وإشراكهم سيعزز من أعمال منصة PLAYHERA MENA للاستفادة من قاعدة اللاعبين العالميين الحالية البالغ عددها 150 ألف لاعب. كما سيساعد في إثراء بيئة الألعاب، وتحقيق المزيد من التشارك والتقارب مع أكثر من 50 رياضة إلكترونية شهيرة وألعاب تنافسية أخرى، بما في ذلك قائمة من الخيارات للألعاب الشهيرة مثل: لعبة الاستكشاف والمغامرة Fortnite، لعبة PuBG، لعبة FIFA22 للشغوفين بكرة القدم، لعبة الإثارة Rocket League، وCall of Duty Warzone.



تطور الألعاب الإلكترونية



وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين السعودية م.سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر في هذه المناسبة «تصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كواحدة من الأسواق الأسرع نموا في انتشار الألعاب الإلكترونية، لذا نحن ملتزمون بتعزيز نمو النظام البيئي الداعم لتطور منصات الألعاب الإلكترونية، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ لجميع المشاركين في هذا المجال».



وأضاف الدغيثر: «نستهدف المزيد من النمو في سوق الألعاب الإلكترونية المربح في المنطقة، وفي الوقت نفسه نحن على يقين أن أطلاق المنصة الإقليمية PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع بالشكل الذي يخدم رغبات شريحة واسعة من المهتمين».



تعزيز قنوات التواصل



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود: «مع تطور أعمال علامتنا التجارية Zain Esports، فإننا أصبحنا نملك نظاما بيئيا مثيرا، ونتوقع أن يتطور هذا النشاط وينمو بشكل كبير مع تمكين طموحات منصة PLAYHERA MENA في سوق الألعاب على مستوى المنطقة».



وأوضح حمود قائلا: «سيمكننا هذا المشروع المشترك من دعم عمليات زين، بتعزيز قنوات التواصل بكفاءة مع مجتمع اللاعبين والمطورين، حيث الهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي تخدم المسار المتسارع لنمو الألعاب الإلكترونية».



شريك سريع النمو



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة PLAYHERA Global نايف ملاعب: «نحن فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية المنشأ توسعت في جميع أنحاء المنطقة مع شريك سريع النمو مثل Zain Esports وشركة زين السعودية يشاركوننا نفس الشغف والحماس للألعاب الإلكترونية».



جدير بالذكر أن منصة PLAYHERA MENA تم تطويرها من قبل لاعبين شغوفين بتطوير المحتوى، حيث توفر فرصا لا حصر لها لتنظيم المسابقات والبطولات، وزيادة المشاركة، والتواصل الاجتماعي مع الأفراد ذوي التفكير المماثل، وتتطلع منصة PLAYHERA MENA أن تحقق مستويات مذهلة تواكب طموحات اللاعبين الإقليميين بأفضل تجربة ممكنة.



وكانت العلامة التجارية Zain Esports فازت بجائزة فئة التحالفات والشراكات الابتكارية تكريما لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها من الكيانات في المنطقة مثل Playhera في السعودية وAlHub في الكويت.



ويقدم التحالف الأخير مع شركة PLAYHERA - مقرها الرئيسي في السعودية - لإطلاق منصات مسابقات ألعاب إلكترونية، التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة الذي يشمل 100 مليون لاعب، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تتطلع العلامة التجارية الثورية في قطاع الرياضات الإلكترونية إلى تحقيق المزيد في عالم الألعاب الإلكترونية.