توصلت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إلى تسوية بشأن المطالبات مع جيش الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتعلق التسوية بمطالبات كل من الطرفين فيما يتعلق بعقد الخدمات اللوجستية والإدارية الذي منحته سلطة التحالف المؤقتة في 6 يونيو 2004 إلى «أجيليتي» وعقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت مع وكالة لوجستيات الدفاع الأميركية بتاريخ 1 سبتمبر 2005.



ووفق لبيان الشركة على موقع البورصة أمس، فإنه نتيجة التسوية تم إلغاء وتنازل الجيش الأميركي عن مطالبته لـ «أجيليتي» بقيمة تقارب 81 مليون دولار (24.5 مليون دينار).



كما ألغت وتنازلت «أجيليتي» عن مطالباتها ضد الجيش الأميركي بموجب عقد الخدمات اللوجستية، مع الاتفاق على سداد مبلغ 17.7 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة إلى «أجيليتي» بموجب عقد إنشاء مخزن توزيع في الكويت.



وبشأن الأثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية فسوف تسجل «أجيليتي» قيمة 17.7 مليون دولار (5.3 ملايين دينار كويتي) كدخل في بيان الأرباح والخسائر.



وكانت «أجيليتي» قد سجلت صافي أرباح بقيمة 28.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.