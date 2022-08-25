الفرحان: حماية الأصول العقارية واعتماد معايير موحدة للتقييم



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تنظيم سلسلة برامج تدريبية متخصصة في تقييم العقار تحت عنوان «المقيم العقاري»، في مبادرة هي الاولى من نوعها لمؤسسة مالية، وسيبنى البرنامج على أحدث الأساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، وسيتم اعتماده كشهادة احترافية محليا ودوليا من الجهات المعنية المختصة، وذلك في خطوة ذات رؤية مستقبلية متطلعه لرفع كفاءة العاملين والمهتمين بمجال التقييم العقاري بالسوق المحلي وصقل مهاراتهم وخبراتهم وفق افضل وأحدث المعايير المهنية المعتمدة.



وتساهم البرامج التدريبية في حوكمة العمل والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والأسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية، كما تستهدف ضبط النشاط وتعزيز ممارسة المهنة بما يدرأ المخاطر المحتملة على الاصول العقارية وتنظيم سوق العقارات والانشطة المساندة ومن أبرزها واهمها التقييم العقاري.



ويأتي ذلك انطلاقا من دور «بيتك» القيادي والريادي في السوق العقاري وحرصه البالغ على الحفاظ على المقدرات العقارية وتجنب المخاطر. وضمن اطار المسؤولية المجتمعية والمؤسسية لـ «بيتك» في تطوير بيئة العمل عبر تلبية الاحتياجات المعرفية والمهنية من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من البرامج التخصصية للعاملين والمهتمين في القطاع العقاري.



وقال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيتك» أحمد الفرحان، ان البرامج التدريبية تتناول 6 محاور شاملة متطلبات التقييم العقاري وتعزيز مهارات المتدربين وتطورات سوق العقار والانشطة المرتبطة به، بالاضافة الى العوامل الاخرى والمستجدات التي طرأت مثل تعدد أنواع العقارات واختصاصات الجهات المسؤولة والمتابعة للتعاملات العقارية وتنوع التشريعات والقرارات بشأنها.



وأكد الفرحان اهتمام «بيتك» بتطوير آليات التقييم العقاري لما لها من دور بالغ الأهمية في المحافظة على حقوق وأصول المؤسسات والشركات والبنوك والعملاء المهتمين، وتجاوز أي مخاطر للتمويل العقاري، من خلال التاكيد على حوكمة عمل المكاتب المعنية بهذا النشاط بمنهجية ومعايير موحدة وشفافة، تمنع تضارب المصالح وتحقق النماء والاستقرار للأصول العقارية بالغة الاهمية ووثيقة الصلة بتعاملات المواطنين والاقتصاد الوطني.



وأعرب عن ثقته في ان البرامج التدريبية ستساهم في استقرار وتنمية وتطوير السوق العقاري المحلي بشكل عام ونشاط التقييم المؤثر على الثروة العقارية والمهم في كل عمليات التداول على مختلف أنواع العقارات، كاشفا ان البرامج التدريبية ستسهل حصول المتدربين على شهادات معتمدة تحقق الفارق في عملهم.



وتأكيدا على خبرة «بيتك» وحصته السوقية في سوق العقارات وتقييمها، أشار الفرحان الى انه تم خلال 2021 عن طريق «بيتك» تقييم 16358 عقارا، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 23.7 مليار دينار.