محمد الدشيش

تواصل البلدية جهودها اليومية منذ بدء الحملة الأخيرة التي أطلقتها لرصد وإغلاق السراديب المستغلة استثماريا وتجاريا كمخازن والمخالفة للوائح والقوانين في مختلف المحافظات، حيث قامت الفرق الرقابية أمس بجولة على السراديب في المباني الاستثمارية بحولي، وتم رصد وإغلاق سرداب يستغل كمخزن غير مرخص للأدوية الطبية بمساحة 700 متر مربع في السالمية، وذلك بحضور الفريق المشكل من الإدارة العامة للإطفاء وبلدية حولي ووزارة الصحة -إدارة المختبرات، وتم العثور بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المتنوعة والمحاليل والمعدات الطبية.



وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي إبراهيم السبعان انه تم إغلاق 35 سردابا داخل حولي و85 على مستوى المحافظات الست، ونقوم على مدار 24 ساعة برصد جميع المخالفات في السراديب غير المخصصة للتخزين.



وقال السبعان: رصدنا سردابا مخصصا للأدوية في حولي وهذه أول مرة نجد سراديب مخصصة للمواد الغذائية والاستهلاكية والطبية وحملتنا مستمرة حتى نقوم بإغلاق السراديب المخالفة بجميع المحافظات.



بدوره، بين رئيس قسم المخالفات في محافظة حولي بالإدارة العامة للاطفاء العقيد حسين خورشيد انه تم إغلاق المخزن المخالف، لافتا الى أن جميع السراديب في الأماكن الاستثمارية مخالفة ولا تمنح لها تراخيص، مشيرا الى ضبط معدات طبية وأدوية خطرة تعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر، حيث تحتوي على معدات طبية كيميائية وموجودة بين السكان.



من جانبه، لفت اختصاصي أول صيدلة في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة د.خالد العلي إلى إغلاق هذا السرداب المخالف بالتعاون مع فريق البلدية و«الاطفاء» لمخالفته جميع اشتراطات الوزارة ووجدنا بداخله أدوية عديدة ومعدات طبية وبعضها تشكل خطرا على البشر عند اندلاع حريق أو ما شابه، مبينا ان وزارة الصحة تقوم بمنح الشركات التراخيص اللازمة حسب الاشتراطات، وعلى الجميع ان يبادروا بإغلاق السراديب المخالفة قبل ان نقوم بإغلاقها.



.. وسرداب لتصنيع الخمور في «المهبولة»



كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية أنه وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية، قام الفريق الرقابي بفرع بلدية الأحمدي برصد سرداب مخالف بمنطقة المهبولة يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله.



وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة إن الفريق الرقابي قام برصد مخزن مخالف يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله، وبمداهمته تبين أن المخزن تم تأجيره منذ شهر، ويحتوي على مواد يتم استخدامها في تصنيع خمور وقام العاملان به بالفرار.



وذكر الشيبة أن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزن بإغلاقه وتحرير مخالفة لصاحب العقار وتحريز محتوياته وإبلاغ وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.