قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا يتضمن تخصيص مقر للبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء.



وقال العبدالجادر في اقتراحه انه نظرا لكثرة الحرائق بالمنطقة بسبب مخلفات البناء وتراكم المخلفات وانتشار التلوث في منطقة المطلاع وكثرة المخلفات الناتجة عن عدم التزام المقاولين ولتنظيم العمل والرقابة في المنطقة.



لذا اقترح الآتي:



٭ تخصيص موقع خاص للبلدية لمراقبة أداء المقاولين حسب النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.



٭ تخصيص موقع لوزارة الداخلية للمتابعة وحفظ الأمن.



٭ تخصيص موقع للهيئة العامة للإطفاء لكثرة الحرائق.