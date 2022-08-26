قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا حول المخطط الهيكلي الرابع للكويت.



وقال كمال في سؤاله: يحدد المخطط الهيكلي للكويت الأهداف والسياسات العمرانية التي تعكس رؤية وخطط الدولة المستقبلية استنادا الى التنبؤات المتوقعة للنمو السكاني، حيث أصدرت الكويت ثلاثة مخططات هيكلية للدولة في 1952 و1975 و2008، كما قامت البلدية بتوقيع عقد إعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة مع مستشار عالمي في 2016 على أن ينتهي في 2018، ولكن لم يتم الانتهاء رسميا من إعداده حتى الآن.



وأضاف كمال انه بناء على قانون رقم 33 لسنة 2016 في بلدية الكويت وخاصة المادة رقم 21، فإن البند رقم 11 ينص على «اختصاص المجلس البلدي في إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم» وعليه، يجب أن يعرض المخطط الهيكلي الرابع للدولة على المجلس البلدي قبل إصداره بمرسوم.



ولذلك، يرجى منكم تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما أسباب تأخير الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع للكويت لأكثر من 4 سنوات؟



٭ متى سيتم الانتهاء فعليا من إصدار واعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة؟ يرجى تحديد التاريخ.



٭ ما الآثار المترتبة على التأخير في إصدار المخطط الهيكلي الرابع للدولة على الخطط العمرانية المستقبلية للدولة؟



٭ ألا يتسبب إقرار مشاريع الدولة حاليا طبقا للمخطط الهيكلي الثالث للدولة 2008 وقد تكون غير متطابقة مع المخطط الهيكلي الرابع؟



٭ هل توجد اختلافات جوهرية في المخطط الهيكلي الرابع للدولة مقارنة مع المخطط الهيكلي الثالث؟ يرجى ذكرها.