قد يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4% في وقت مبكر من العام المقبل لمكافحة التضخم المتصاعد، على الرغم من تزايد مخاطر الركود وسط أزمة غلاء المعيشة.



ويراهن متداولو سيتي بنك على أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الاقتراض بأكثر من الضعف من 1.75% استجابة للتضخم عند أعلى المستويات لأكثر من 40 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وفي تطور من شأنه زيادة الضغط المتجدد على حاملي الرهن العقاري، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 4% بحلول مايو 2023، وفقا للمسار الذي تشير إليه الأسواق المالية.



ووفقا لمشتقات أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من المتوقع أن ينتهي السعر الأساسي العام فوق 3% وقد يصل إلى ذروته عند 4.1% تقريبا في يونيو 2023. ومن المتوقع بعد ذلك أن يخفض البنك معدلات الفائدة إلى ما يقارب 3.8% بنهاية العام المقبل وسط توقعات بتلاشي الضغوط التضخمية والركود المطول.