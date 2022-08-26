أعلن مسؤول بجمعية الهلال الأحمر الكويتية أول من أمس عن تجهيز قافلة مساعدات ومعونات إغاثية وطبية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية ورئيس بعثتها بالقاهرة خالد الزيد في تصريح لـ «كونا» إن قافلة المساعدات ستنطلق على مدى يومين إلى معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء في غزة.



وأشار الزيد الى حملة تبرعات تبنتها الجمعية منذ عشرة أيام تقريبا تحت شعار «غزة في قلوبنا»، معربا عن الشكر للقطاع الخاص وأهل الخير على تعاونهم المثمر مع الجمعية لشراء مواد صحية وإغاثية لقطاع غزة، مشيدا بالتعاون المشترك مع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية لإدخال معونات صحية وطبية وأدوية إلى الأشقاء في قطاع غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين في القطاع. وذكر انه تم توزيع نحو 10 آلاف سلة غذائية في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني إضافة إلى توزيع الوقود على محطات الكهرباء وسيارات الإسعاف والمستشفيات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية «دائمة» بالنسبة لجمعية الهلال الأحمر والشعب الكويتي، مبينا أنه سبق وتم إدخال معونات الى القطاع عبر معبر رفح في الأعوام 2006 و2014 و2021.



بدوره، أكد مدير إدارة المشتريات والمخازن بجمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن الصالح حرص الكويت على مساعدة الدول المنكوبة والمتضررة سواء من الحروب أو الكوارث الطبيعية، مبينا انه استكمالا للمساعدات التي تقدمها الكويت الى جميع دول العالم تجهز بعثة الهلال الأحمر مساعدات للأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.



وأشاد الصالح بالتعاون المشترك بين جمعيات الهلال الأحمر، لاسيما الكويتي والمصري في تقديم العمل الخيري سواء داخل مصر أو الدول المجاورة.



من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر إن «الهلال الأحمر» الكويتي ومنذ اندلاع الأحداث في غزة حرص على الوقوف على آخر التطورات هناك، لافتا إلى أن الجمعيتين توافقتا في الرأي بشأن التعاون مع الجانب الفلسطيني لتلبية الاحتياجات المتمثلة في المستلزمات الطبية الطارئة لقطاع غزة.