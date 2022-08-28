أعلنت شبكة «اتش بي أو» الجمعة أن مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن» سيعود في موسم ثان، بعدما استقطب العمل المرتبط بمسلسل «غايم أوف ثرونز» خلال عرضه لأول مرة أخيرا نحو 10 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس البرامج في «اتش بي او» فرانشيسكا أورسي في بيان «نحن فخورون بما حققه فريق (هاوس أوف ذي دراغن) بأكمله في الموسم الأول (...) إننا في غاية الحماسة» لإكمال العمل «في موسم ثان».

وكان محبو مسلسل «غايم أوف ثرونز» الذي انتهى قبل 3 سنوات، على الموعد لإطلاق «هاوس أوف ذي دراغن» الذي تدور قصته قبل مائتي عام تقريبا من المسلسل الأساسي، والذي يروي قصة سلالة تارغاريين المتعطشة للدماء وتنانينها السبعة عشر.

واستقطبت الحلقة الأولى 9.98 ملايين مشاهد عند بثها مساء الأحد في الولايات المتحدة على قنوات «اتش بي او» (القناة التقليدية ومنصة بث «اتش بي او ماكس»)، محققة «أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ اتش بي او»، وفق ما ذكرت مجموعة «وارنر ميديا» المالكة لـ«اتش بي او» في بيان.