ارتفع عدد جرائم قتل النساء في فرنسا بنسبة 20% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، إذ قتلت 122 امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج الحالي أو السابق، بحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية الجمعة.



وتمثل النساء 85% من إجمالي ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف بين الزوجين في عام 2021 (143 حالة وفاة من بينهم 122 امرأة و21 رجلا) مقابل 82% في عام 2020، وهي نسبة ثابتة منذ عام 2006.



وكما في السنوات السابقة، كانت النساء هن الضحايا الرئيسيات: إذ فقدت 102 منهن حياتهن في عام 2020، مقارنة بـ146 حالة قتل للإناث في عام 2019.



وتؤكد الدراسة أن «الصفات الأكثر شيوعا لدى المرتكبين لم تتغير، فهم في الغالب من الذكور، وغالبا ما يكونون متزوجين، من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و49 أو 70 وما فوق، ولا يمارسون نشاطا مهنيا».



وحدثت الغالبية العظمى (78%) من الوقائع في منزل الزوجين أو الضحية أو الجاني.



وارتفع قتل الإناث أيضا (+16%) في إيطاليا، خلال الفترة من 1 أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، إذ قتلت 125 امرأة مقارنة بـ 108 في العام السابق.