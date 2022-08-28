أعاد القطار المائل الذي يتيح الانتقال إلى قمة فيكتوريا والتمتع بمنظر شامل لهونغ كونغ السبت فتح أبوابه بعد عام من الأشغال، لكن في غياب السياح الذين لايزال مجيئهم متعذرا بفعل قيود مكافحة كوفيد.



هذا القطار الذي رأى النور سنة 1888، كان يستقطب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا، وفق الجهة المشغلة.



وبنتيجة أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها مائة ومليوني دولار، بات القطار أوسع وازدادت قدرته الاستيعابية لتصل إلى 210 ركاب.

كما شملت هذه الأعمال تجديد المحطة الخاصة بالقطار في وسط حي الأعمال في هونغ كونغ.



توقفت حركة القطار المائل هذا في يونيو 2021، بعدما أدت القيود المشددة على الحدود في هونغ كونغ لمكافحة تفشي كوفيد إلى توقف الأنشطة السياحية في المكان.



وباتت قيمة تذكرة الذهاب والإياب تبلغ 88 دولارا محليا (11.2 دولارا أميركيا)، أي بارتفاع يقرب من 70% مقارنة بالفترة التي سبقت التجديد.



وغاب السياح عن المشهد السبت، فيما لم تسجل هونغ كونغ سوى 134 ألف زائر خلال عام، مقارنة بـ 65 مليونا سنة 2018.



وكانت قمة فيكتوريا الرابضة على علو 396 مترا، جيبا مخصصا للأثرياء والنافذين في هونغ كونغ، لكنها باتت مقصدا للسكان والزوار الراغبين في التمتع برؤية مذهلة لمشهد ناطحات السحاب وميناء المدينة.