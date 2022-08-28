69.1 % من إجمالي حالات الزواج بالكويت في 2021 لزوجين كويتيين

39.2 % من الأزواج تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة ثم من فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 19.9% تليها فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 18.4% من إجمالي حالات الزواج

15.8 % لزوجين غير كويتيين و10.9% لكويتي وغير كويتية و4.2% كويتيات تزوجن غير كويتي

سنة «كورونا» 2020 شهدت أقل معدلات الطلاق في الكويت على مدى 14 سنة

العام الماضي 2021 شهد 8041 حالة طلاق منها 5144 بين زوج وزوجة كويتيين

ارتفاع عدد حالات الزواج من 13071 حالة في 2020 إلى 16393 بنسبة 25.4 %

41.4 % من حالات الزواج في 2021 حملة مؤهلات جامعية و19.8% من حملة المؤهلات الثانوية و19.6% من حملة الديبلوم فوق الثانوية ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 14.7%

أسامة أبو السعود



«رب ضارة نافعة» هي المقولة التي ربما تكون الاكثر دقة في وصف معدلات الزواج والطلاق في المجتمع الكويتي خلال ازمة كورونا، فوفقا للكتاب الاحصائي التفصيلي الذي اعده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بوزارة العدل تحت قيادة وكيل الوزارة المساعد سيد هاشم القلاف فإن عام 2020 وهو ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد شهد اقل معدلات الطلاق في الكويت على مدى 14 سنة.



ويتضمن الكتاب الاحصائي السنوي العديد من التفاصيل والتي تشير الى ان عدد حالات الطلاق في الكويت في عام 2020 بلغت 5932 حالة طلاق، بينما ارتفع هذا العدد الى 8014 حالة طلاق في عام 2021.



وتشير الإحصائيات الى ثبات تلك المعدلات تقريبا قبل ازمة كورونا، حيث بلغت في عام 2019 عدد 7888 حالة طلاق، وفي عام 2018 بلغت 7869 وصولا الى اقل معدلات الطلاق قبل ازمة كورونا في عام 2008 اي قبل 14 عاما من الآن والتي شهدت 5545 حالة طلاق في المجتمع الكويتي.



وشهد العام الماضي 2021 عدد 8041 حالة طلاق منها 5144 بين زوج وزوجة كويتيين مقارنة بـ 2020 والتي بلغت عدد حالات الطلاق فيها 3953.



بينما بلغت عدد حالات الطلاق خلال عام 2021 كذلك عدد 1061 حالة طلاق لزوج كويتي وزوجة غير كويتية مقارنة بـ 708 حالات فقط في 2020.



وزاد كذلك معدل طلاق زوجة كويتية من زوج غير كويتي من 341 في عام 2020 الى 394 في عام 2021.



وكذلك ارتفع معدل طلاق زوج وزوجة غير كويتيين من 830 حالة طلاق في 2020 الى 1343 حالة طلاق في عام 2021.



حالات الزواج



وفي وسط تلك المعدلات تشير الاحصائيات كذلك الى ارتفاع عدد حالات الزواج من 13071 حالة في 2020 الى 16393 عام 2021 بمقدار 3322 حالة وبنسبة 25.4%.



معدلات الزواج حسب الجنسية



وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الزواج خلال عام 2021 اولا بحسب الجنسية، نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 69.1% من إجمالي حالات الزواج.



ويشير الكتاب الاحصائي الى ان نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 15.8% من إجمالي حالات الزواج.



وبلغت نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 10.9% من إجمالي حالات الزواج.



اما نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية فقد بلغت 4.2% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎وفيما يخص الحالة التعليمية اشار الكتاب الاحصائي الى ان نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي وصلت نسبة الأزواج الى 41.4% ثم حملة المؤهلات الثانوية بنسبة 19.8% ثم حملة الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 19.6% ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 14.7% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها ‎%4.5 من إجمالي حالات الزواج.



وبالنسبة للزوجات تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي 50.0% ثم حملة المؤهلات الثانوية بنسبة 24.9% ومن ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 15.5% ثم حملة المتوسطة بنسبة 6.8% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 2.8% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎فئات العمر



وفيما يخص فئات العمر في حالات الزواج فتشير الاحصائيات الى انه ترتفع نسبة الأزواج من فئة العمر من (25-29) سنة، حيث تبلغ 39.2% ثم من فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 19.9%، تليها فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 18.4% من إجمالي حالات الزواج.



وترتفع نسبة الزوجات من فئة العمر من (20-24) سنة، حيث تبلغ 33.1%، ثم من فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 30.5%، تليها فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 12.4% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎حالات التصادق



وفيما يخص حالات التصادق ارتفعت حالات التصادق من 620 حالة في عام 2020 إلى 1299 حالة عام 2021 أي بمقدار 679 وبنسبة 109.5%. حالة.



وبلغ أعلى عدد لحالات التصادق بالنسبة للأزواج والزوجات في عام 2021 عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية وذلك بنسبة 63.1%.