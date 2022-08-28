إستراتيجية إعلامية مكثفة.. بعنوان «حُسن الاختيار» .. ولا تعديل على تأمين ومواعيد الترشح ولا إعادة لضوابط «كورونا» أو قرار بفرض الكمام أو حواجز زجاجية على طاولات اللجان حتى الآن

مرسوم الدعوة للانتخابات يصدر في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"



ينتظر اعتماد اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات





مريم بندق



علمت «الأنباء» أن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيصدر وينشر اليوم الأحد في ملحق خاص من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يفتح باب الترشح غدا الاثنين 29 الجاري ويتم التصويت 29 سبتمبر المقبل.



وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل مرسوم الدعوة يوما آخر ليعلن مجلس الوزراء صدور المرسوم في جلسته الاعتيادية غدا الاثنين بعد أن اعتمده في جلسته الأسبوع الماضي، أجابت المصادر: يجوز، حيث نص قانون الانتخاب في المادة 29 منه على أن فتح باب الترشح قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات.



وبصدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لا يجوز إجراء اي تعديل في الجداول التي أصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ 61 التي قدمت للمحاكم من كل ذي شأن، وينتظر اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف عليها.



وأكدت مصادر مطلعة أنه لا تعديل على «تأمين» الترشح ولا مواعيده، مشيرة إلى ان استقالة المرشحين للانتخابات ستكون اعتبارا من اليوم الخامس من إغلاق باب الترشح، لافتة إلى ان الفرز سيكون يدويا والتصويت حضوريا، أي لا يجوز التصويت نيابة عن أي مواطن بتوكيل.



وشددت المصادر على حظر نشر الإعلانات في الطرق العامة، مؤكدة انه ستتم إزالتها و تخصيص مسارح المدارس وصالات الأفراح ومقرين انتخابيين للمرشحين لإقامة الندوات الانتخابية للرجال والنساء والسماح بالإعلانات داخلهما.

ولفتت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إلى الحاجة الضرورية لتنفيذ إستراتيجية إعلامية مكثفة بعنوان «حسن الاختيار» لدعم اجراءات الحكومة الإصلاحية في تهيئة وإقناع الرأي العام بحسن الاختيار.



وقالت المصادر المطلعة: لسنا في حاجة إلى وضع حواجز زجاجية على طاولات رؤساء اللجان أسوة بانتخابات 2020، لافتة إلى انه حتى الآن لا قرار بإعادة ضوابط «كورونا» ولا قرار بفرض الكمام داخل اللجان.



ومن الأهمية ذكر ان فتح باب الترشح في اليوم نفسه لصدور مرسوم الدعوة قد حدث في أحد الانتخابات السابقة.

الترشح 29 الجاري والتصويت 29 سبتمبر

مرسوم الدعوة للانتخابات يصدر وينشر غداً في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"

علمت "الأنباء" ان مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر وينشر غداً الأحد في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" على ان يفتح باب الترشح الإثنين الموافق 29 اغسطس الجاري، ويتم التصويت 29 سبتمبر المقبل.

ينتظر اعتماد اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات

بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات المقرر غدا الأحد لايجوز إجراء اي تعديل في الجداول الانتخابية التي اصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ 61 التي قدمت للمحاكم من كل ذي شات.

‏وينتظر اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف عليها.