الطقس يميل إلى الارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 46 والرطوبة ترتفع مساءً خصوصاً على السواحل وتصل إلى 75%



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه من المتوقع ان تكون نسبة سقوط الأمطار في الوسم قليلة جدا بحسب مقولة أهل الكويت في الماضي.



وأضاف ان «دلق سهيل» جاء مع هبوب هواء الشمال، حيث كان اتجاه الرياح يوم الأربعاء 24 أغسطس من الشمال إلى الشمال الغربي ونسبة الرطوبة قليلة جدا ولا تزيد على 20%.



وفيما يلي التفاصيل:



السنة هذه دلق السهيل في شمال ولا كوس؟ هذا السؤال الذي كان يتردد على لسان الجميع في الأيام الماضية، والإجابة كانت تقول: «السنة دلق بشمال»، فما تسمع إلا «ولين...إنا لله وإنا إليه راجعون».



وتأكيدا لهذا الكلام فإنه في يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 أغسطس كان هو اليوم المعروف والمشهور في الكويت وشبه الجزيرة العربية وهو يوم «دلوق السهيل»، فتبادرت إلى أذهان الجميع المقولة المعروفة والتي سبق لنا أن ذكرناه عدة مرات والتي تقول: «إذا دلق السهيل بكوس ورطوبة ابشروا بالمطر في الوسم وإذا دقل بالشمال أبشر بالمحل وقلة المطر» ومع الأسف الشديد فالكلام الذي دار بين أهل الكويت في الأيام الماضية كان صحيحا فقد «دلق السهيل» بهبوب هواء الشمال فقد كان اتجاه الرياح في يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس اتجاهها من الشمال إلى الشمال الغربي ونسبة الرطوبة فيها قليلة جدا لا تزيد على (20%)، وبناء على مقولة أهل الكويت القدماء والتي ذكرناها الآن فمن المتوقع أن تكون نسبة سقوط الأمطار في الوسم أمطار قليلة جدا بحسب ما تذكره هذه المقولة.



ولكن هل ما تذكره هذه المعلومة غير المؤكدة علميا بهذا الشأن صحيحة 100%، وكما ذكرنا في عدة مقالات سابقة فليست هناك دراسة أو بحوث علمية وفق سجلات مدون عليها حالة المناخ أو الطقس لمثل هذه الفترة أو غيرها من الفترات الفلكية المعروفة في منطقة الكويت والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية التي تؤكد هذا الأمر أو حتى تنفيه ولكن الأمر كله عند أجدادنا في الماضي لا يخرج عن تكهنات حسبما يقول المثل المعروف: «يمكن أنها تصيب أو أنها تخيب» فهي معلومات نقلت بالتواتر شفهيا جيلا بعد جيل غير مدونة وليست مكتوبة في كتب علمية.



وملخص هذا الكلام نقول إن هذه المقولة هي كلام مرسل صدر على السجية وغير مدعم بدراسات علمية فهو مجرد تكهنات صدرت من الأجداد في الماضي استعملوا الفطنة والخبرة في هذا الموضوع ولكن العلم عند الله سبحانه وتعالى وحده هو علام الغيوب ويمكن يختلف هذا الوضع وتكون هذه السنة بحول الله تعالى سنة خير ورحمة.



أما بالنسبة إلى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة فتشير خرائط الطقس إلى استمرار وجود المنخفض الجوي على منطقة شبه الجزيرة العربية مع بداية ضئيلة في انحسار منخفض الهند الموسمي وارتفاع ضئيل في المنخفض الجوي المتمركز فوق وسط شبه الجزيرة العربية حيث تبلغ قوة هذا المنخفض بين (1004-1006) مليبار الذي سوف يستمر على هذا الوضع حتى بداية الأسبوع المقبل مع استمرار هبوب الرياح الشرقية إلى الرياح الجنوبية الشرقية (بين كوس على كوس مطلعي) تكون متقلبة الاتجاه في بعض الفترات وسرعة هذه الرياح من المتوقع أن تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة التي لن تتجاوز في سرعتها خلال هذه الفترة عن (32) كم/س مما يجل الجو يميل قليلا إلى ارتفاع في درجة الحرارة وتكون الحرارة بين (42-46) درجة مئوية في النهار وبين (29-32) درجة مئوية في الليل.



ونتيجة لهبوب رياح الكوس الجنوبية التي من المتوقع أن تستمر هذه الرياح أكثر من (10) أيام وقد تستمر حتى بعد يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر المقبل وسوف تظهر نتيجة لذلك بعض الغيوم القليلة والعالية والمتقطعة والمتناثرة غير الممطرة في سماء المنطقة وعليه فإن نسبة الرطوبة من المحتمل أن تكون عالية قليلا في خلال الفترة المسائية خصوصا على المناطق الساحلية وقد تكون نسبتها بين (60 و75%) ولكن سوف تكون نسبتها أقل في المناطق الداخلية بين (7 و15%).



أما حالة البحر فقد دخلت تيارات الحمل السريعة الاندفاع وغير الصالحة للصيد من يوم الخميس الماضي الموافق 25 أغسطس وسوف تستمر تيارات الحمل حتى يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر المقبل، حيث تتحول التيارات البحرية إلى تيارات الفساد الصالحة للصيد، حيث يكون الوقت المناسب للسباحة خلال فترة النهار من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس من الساعة (11:30 صباحا) حتى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر المقبل (5:30 مساء) والموج سيكون بين خفيف ومعتدل الموج بين (30 سم و150سم).