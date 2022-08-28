مصطفى صالح



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستطرح موقعين للبنوك في منطقة الوفرة السكنية بمساحة إجمالية 300 متر لكل موقع بانتفاع لمدة 25 سنة.



وتطرح المؤسسة اليوم مزايدة علنية غير قابلة للتجزئة للانتفاع بمواقع أرض فضاء مخصصة للمؤسسة بهدف تطوير وإدارة أفرع مصرفية ولمدة انتفاع 25 سنة مقابل أعلى عطاء مالي يقدم، حيث حددت المؤسسة مكان الفرعين في قطعة 3 بالمنطقة.



وتستهدف المؤسسة من تلك المزايدة سد احتياجات سكان المدن والمناطق السكنية تجاه المرافق والأنشطة التجارية والخدمية، والمساهمة في توسعة نطاق الخدمات المصرفية، وتحقيق عوائد مالية للمؤسسة للمساهمة في تحقيق أغراضها.



وحددت المؤسسة شروط وطلبات التقدم للمزايدة، حيث أعطت حق التقدم للمؤسسات المصرفية الكويتية المسجلة في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولا فعليا للنشاط المطلوب.