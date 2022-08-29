المشروع يتكون من عدة طرق و3 تقاطعات وتطوير طريق المقوع بمواصفات «السريعة»

عاطف رمضان



أوصت وزارة الأشغال بترسية مناقصة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع على إحدى الشركات «أقل الأسعار» بمبلغ 53 مليون دينار وذلك لاستيفائها الشروط.



وعلمت «الأنباء» أن جهاز المناقصات العامة اطلع على كتاب من «الأشغال» والذي تضمن تقريرا فنيا وكذلك إفادة للجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي، وقد قرر الجهاز تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم ويحال إلى القطاع الفني.



وكانت «الأنباء» قد نشرت سابقا أن هذه المناقصة شهدت منافسة شديدة بين شركات محلية وعالمية تقدمت للفوز بها، علما أن المشروع يتكون من عدد من الطرق



و3 تقاطعات وسيتم تطوير طريق المقوع وتصميمه



عبر استخدام مواصفات الطرق السريعة وستتم زيادة عدد الحارات في كل اتجاه لرفع مستوى الخدمة للطريق واستيعاب عدد السيارات المتوقع للدخول والخروج من المطار في وقت الذروة طبقا للدراسة المرورية المعتمدة من بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور.



تمديد عمل فريق متابعة تنفيذ خطة التنمية



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الأشغال العامة قامت بتمديد فترة فريق عمل متابعة تنفيذ خطة التنمية بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتنمية وعضوية 8 أعضاء آخرين 3 أشهر. وقالت المصادر إن هذا الفريق يتولى مهام تقديم البيانات والتقارير التي يتطلبها إعداد الخطة ودراسة المشاكل التخطيطية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.