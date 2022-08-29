عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق حول مطالبة جمعية المعلمين لوزارة التربية بصرف بدل شاشة لأعضاء الهيئة التعليمية وتجاوب وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والذي على اثره خاطب ادارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني, أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن الموافقة على صرف بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية.



وقال السلطان في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى الكتاب الوارد من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري والمتضمن كتاب رئيس الفتوى والتشريع بشأن الرأي بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية لصرف بدل الشاشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية 28 لسنة 2006 والمعدل بالقرار 16 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، يرجى موافاتنا بأسماء جميع أعضاء الهيئة التعليمية الذين تم تطبيق برنامج «تيمز» عليهم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية صرف البدل لهم، على أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والرد خلال 3 أيام من تاريخه.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن بدل الشاشة 20 دينارا ولا يصرف لجميع المعلمين والمعلمات، مشيرة إلى انه سيصرف لمن قدم دروسا للطلبة عن طريق برنامج تيمز.