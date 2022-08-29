ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي في كندا الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد به.



وجاء في القرار الذي أصدره المضف، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، مشيرا إلى أن القرار نص على انه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.