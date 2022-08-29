بوردانشي: أغلب المشاركين في برامج «لوياك» استطاعوا أن يعبروا عن آرائهم وطموحاتهم وأهدافهم



برعاية البنك الأهلي الكويتي، أقامت لوياك حفل ختام برامجها الصيفية، وذلك في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (راعي المكان)، وشهد الاحتفال الاحتفاء بشباب لوياك المشاركين في برامجها الصيفية للعام 2022.



حضر الحفل 165 من الشباب والفتيات، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات وتم توزيع عدد من الجوائز على المشاركين.



وعلى هامش الاحتفال صرحت مديرة التطوير المهني في «لوياك» ندى علي بوردانشي بأن الفعالية جمعت ما بين الترفيه والمرح وما بين طرح الشباب لأفكارهم واحتياجاتهم.



وأضافت: نحن سعداء جدا بمشاركة الشباب في هذه الفعالية، لاسيما أن أغلب المشاركين في برامجنا الصيفية استطاعوا أن يعبروا عن آرائهم وطموحاتهم وأهدافهم في هذه البرامج، كما استطعنا أن نجمع عددا كبيرا من الشباب من مختلف البرامج لتبادل الخبرات والحوار حول التجارب القيمة التي خاضها كل منهم في فترة الصيف، كما شكرت بوردانشي البنك الأهلي الكويتي على رعايته لهذه الفعالية وجامعة الخليج للعلوم التكنولوجيا على رعايتها للمكان.



حضر الاحتفال ممثلو البنك الأهلي الكويتي، حيث ألقت إيمان معرفي ممثل البنك كلمة تحفيزية للشباب وشكرتهم على حضورهم وعلى مشاركتهم في فعاليات «لوياك» الصيفية.



بينما ألقى ممثل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدر عصام كلمة، أشاد فيها الدور المهم الذي تقوم به «لوياك» في دعم وتحفيز الشباب من خلال برامجها وفي دور جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في دعم هذه الرؤية.