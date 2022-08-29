سعود عبدالعزيز



شرعت قوة الإطفاء العام في فتح تحقيق بملابسات حريق ميناء عبدالله حيث نجحت جهود ١٥٠ إطفائيا من 6 فرق للإطفاء وبمشاركة إطفاء الحرس الوطني في السيطرة على حريق طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع، وبحسب بيان لقوة الإطفاء فإن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا في تمام الساعة 8:46 مساء امس الأول وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والأحمدي ومشرف والمواد الخطرة والإسناد ومن خلال التعاون والتنسيق بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني شاركت فرقة في عمليات المكافحة.



وأضافت الإدارة ان فرق الإطفاء قامت بمحاصرة الحريق من جميع الاتجاهات لعدم انتقال النيران إلى باقي المستودعات.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قام بالتوجه إلى سكراب ميناء عبدالله، حيث كان في استقباله رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وذلك للإشراف على تعامل قوة الإطفاء العام مع حريق ميناء عبدالله، وأشاد بجهود الإطفائيين في التعامل مع الحادث.