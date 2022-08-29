استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان علي أحمد البغلي وأعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء ثمن وكيل الداخلية الدور الذي يقوم به الديوان الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز الديموقراطية الكويتية الرائدة، وتم بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.



وأعرب رئيس وأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان عن خالص شكرهم لوكيل الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تذليل العقبات أمام الديوان ولجانه للقيام بأعماله على أكمل وجه.



من جهة اخرى، استقبل الفريق البرجس سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة لدى الكويت سعادة عبدالقادر حسين عمر وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا المتعلقة بالشأن الأمني.

من جانبه، اكد السفير عمر أهمية ما تمت مناقشته من موضوعات في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.