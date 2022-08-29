مبارك التنيب



قضت المحكمة المدنية ببراءة ذمة مواطنة من مبلغ 500 ألف دينار بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل زوجها الذي استغل العلاقة الزوجية بإيهامها بإنشاء شركة فأغرقها بالديون المالية.



وتتلخص وقائع الدعوى بأنه أقيمت بالمحكمة المدنية ضد المواطنة العديد من القضايا المدنية بالمطالبات المالية، إضافة الى عقود شركات لم تلتزم بها شركتها وتوقيع حجوزات تحفظية ضد أموالها الخاصة، وذلك بناء على قيام زوجها باستغلالها وتوقيعها على عقود شركة أبرم بموجبها العديد من التعاقدات وتوقيعها على إقرارات دين مبالغ مالية ضخمة، لتتفاجأ أن الشركة وهمية وليس لها وجود.



وأمام المحكمة حضر وكيل المواطنة المحامي جراح العنزي واكد انه اقام شكوى نصب واحتيال ضد زوج موكلته وكذا إقامة دعاوى مدنية مطالبا بفسخ عقد الشركة.