القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى الأهلي بقيادة البرتغالي سواريش هزيمته الرابعة هذا الموسم، والتي جاءت أمام طلائع الجيش بقيادة المدرب طارق العشري بهدف نظيف سجله أحمد سمير في الدقيقة 67 ضمن الجولة 33 (قبل الأخيرة)، لتقطع الهزيمة فرصته في الارتقاء الى وصافة الدوري، إذ أصبحت الوصافة مؤكدة لبيراميدز، وبذلك تجمد رصيد الأهلي عند 67 نقطة، فيما رفع الطلائع رصيده بقيادة مدربه طارق العشري إلى 53 نقطة متقدما الى المركز الرابع بالتساوي مع فيتوشر.



وبالهزيمة الرابعة، حقق الأهلي أسوأ ترتيب له في الدوري المصري منذ 30 عاما كاملة، وبالتحديد موسم 1991-1992 الذي شهد احتلال الفريق المركز الرابع، وفي ختام الموسم أجرت إدارة الأهلي بقيادة الراحل صالح سليم قرارات استثنائية، كان أهمها إنهاء تواجد طاهر ابوزيد وعلاء ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح من صفوف الفريق.