الدوحة - فريد عبدالباقي



واصلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس «سوبر لوسيل» عملها بإقامة ورشة عمل لجماهير نادي الهلال السعودي ورابطة نادي الزمالك المصري في العاصمة السعودية (الرياض) لشرح الإجراءات الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة السعودية والمصرية وحضور الحفل الغنائي للفنان العربي عمرو دياب، على ستاد لوسيل - أكبر استادات كأس العالم قطر 2022- المقررة لها في 9 سبتمبر المقبل.



في البداية، قدم مدير عمليات المنشآت باللجنة المنظمة راشد الخاطر، لمحة سريعة عن ستاد لوسيل المونديالي، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، وكيفية الدخول إلى الملعب، ومعلومات عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالجماهير.



واستعرض مدير إدارة عمليات النقل باللجنة المنظمة م.ثاني الزراع شرحا عن طرق الوصول إلى الملعب عبر المترو على الخط الأحمر ومن مطاري الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي، وعبر حافلات النقل الترددية حيث تم تخصيص مركز لها بجوار نادي قطر وبمنطقة الخليج الغربي لنقل الجماهير يوم المباراة.



فيما رحب المدير التنفيذي لمنصة هيا سعيد الكواري بجماهير ناديي الهلال والزمالك في قطر لحضور كأس «سوبر لوسيل»، وحرص على التعريف ببطاقة هيا الرقمية الإلزامية وطرق التسجيل للحصول عليها حيث يشترط على جميع الزوار الدوليين ومن داخل قطر الحصول عليها للوصول إلى الملعب، موضحا أن الجهات المختصة ستعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات للقادمين من الخارج.



وشرح الكواري آلية استخراج بطاقة هيا بداية من شراء تذاكر المباراة عبر موقع «فيفا»، ومن ثم التسجيل للحصول على بطاقة هيا عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية باستخدام رقم الطلب وصورة حديثة وجواز سفر صالح لمدة 6 أشهر، ليتلقى بعدها رسالة إلكترونية للتأكيد بالموافقة على البطاقة، مشيرا إلى أن صلاحية البطاقة ستكون من 6 إلى 11 سبتمبر 2022.



وأكد الرئيس التنفيذي لتجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد علي المولوي عن بيع 70% من تذاكر المباراة، مشيرا إلى أنه سوف يتم طرح دفعة أخرى من التذاكر كدفعة أخيرة قبل المباراة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



هذا، وتفتتح اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري القطري، حيث يلتقي الوكرة مع المرخية في الـ 5:10 مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي، ويلتقي قطر مع الشمال في الـ7:20 مساء على ستاد الجنوب.



وتستكمل مباريات الجولة غدا حيث يلتقي الريان مع أم صلال في الـ5:10 مساء على ستاد أحمد بن علي، ويتقابل السد حامل اللقب مع السيلية في الـ7:20 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وتختتم الجولة الأربعاء المقبل، فيلعب الغرافة مع الأهلي في الـ5:10 مساء على ستاد الثمامة، وفي قمة الجولة يلتقي العربي المتصدر مع الدحيل في الـ7:20 مساء على ستاد خليفة الدولي.