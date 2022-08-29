الرياض - خالد المصيبيح



ثمانية فرق بدأت منافسة الدوري السعودي في جولته الاولى بالفوز وثمانية اخرى تلقت الخسارة الا ان اللافت اكثر هو تلقي خمسة منها الخسارة على ملعبها ووسط جمهورها وهي فرق الخليج والفيحاء والاتفاق والفتح والعدالة، بينما كسبت فرق الشباب والنصر وأبها مبارياتها التي اقيمت على ملاعبها ولم تكشف الجولة الاولى عن ابرز ملامحها حيث غاب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة بين الايقاف وعدم الجهوزية وأوراق لم تكتمل للاعبين جدد، كما ان متوسط عدد الأهداف في الجولة الاولى ظهر ضعيفا من خلال تسجيل 18 هدفا في ثمان مباريات بمعدل يصل الى هدفين تقريبا وهو ما يكشف الحالة الدفاعية الواضحة لدى معظم الفرق وسقط الصاعدون الثلاثة الجدد في اول اختباراتهم العدالة والخليج والوحدة وخرجوا من مبارياتهم الثلاث دون تسجيل ولو هدف واحد



فيما جاء جدول الترتيب محتكما لفارق الاهداف، حيث تصدر فريقا الاتحاد والشباب الجولة الاولى ثم التعاون والهلال ثم أبها والطائي ثم النصر وضمك ولعبت عدد كبير من الفرق باستحقاقها الكامل في وجود اللاعب غير السعودي حيث المسموح به مشاركة سبعة لاعبين مستفيدة من هذا النظام الذي يتيح لها ايضا وجود لاعب ثامن ولكن كبديل للاعب آخر من السبعة فيما تفاوتت مشاركة البقية وكان اقلها النصر الذي لعب بأربعة فقط نتيجة ايقاف او اصابة لاعبيه الاربعة المتبقين.



وستلعب الفرق السعودية مباريات الدوري حتى نهاية الجولة الرابعة يتوقف بعدها لأكثر من شهر بسبب الاستعداد لكأس العالم ثم الدخول في معترك كأس العالم المقبلة المقررة في دولة قطر ومشاركة الأخضر في النهائيات ومبارياته مع منتخبات المجموعة الارجنتين والمكسيك وپولندا.