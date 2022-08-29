انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقررة الخميس المقبل بمشاركة الكويت.



وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية لاجتماع أعمال اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس برئاسة المغرب إن جدول الأعمال يتضمن موضوعات مهمة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.



وأشارت إلى أن هذه الموضوعات تأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) وما يتضمنه من موضوعات مهمة تمس المواطن العربي.



وأوضحت أن جدول الأعمال يتضمن كذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.



وترأس وفد الكويت في اجتماع اللجنة الاجتماعية وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش.



ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا الاثنين بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية لإعداد الملف الاقتصادي للدورة.