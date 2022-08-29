دارين العلي



أكدت مديرة ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم ان منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يشمل تدخين السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية وأي ادوات او معدات اخرى تستخدم لنفس الغرض وليس فقط سجائر التبغ.



وشددت الابراهيم في تصريح لـ«الأنباء» على ان الهيئة تؤكد على ضرورة اتباع ضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة وفقا للمادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ما يجنب المخالفين للعقوبة.



ولفتت الى ان الهيئة مستمرة بنشر الفيديوهات التوعوية لتنبيه المدخنين واصحاب المنشآت لضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة مشددة على ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مواقع واضحة في مداخل الأماكن العامة، وفي حال وضع طفايات السجائر خارج المباني العامة يجب ابعادها عن المداخل بمسافة لا تقل عن أربعة أمتار.



وأكدت على إلزام جميع الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة إذ إن المخالف يعرض مدير المنشأة لغرامة تصل إلى 5000 دينار مع السماح بوجود كبائن خاصة بالتدخين مطابقة للمواصفات الفنية والاشتراطات البيئية.



وأوضحت ان الأماكن العامة التي يحضر فيها هي المنشآت الإدارية الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام ومكاتبها الادارية وملحقاتها وما يدخل في نطاقها.



ولفتت الى انه يحظر التدخين ايضا في الاماكن العامة المغلقة وهي الاماكن التي لها شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك.



واشارت الى ان الاماكن العامة شبه المغلقة والتي يشملها قرار منع التدخين هي التي لها شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة في الهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليا.