خلال فصل الصيف الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، تبقى الكلاب في منازل أصحابها الذين لا ينزهونها في الخارج سوى لأوقات قصيرة جدا، لكن مبادرة جديدة في أبوظبي تسعى إلى توفير فرصة المشي لهذه الحيوانات الأليفة في صالة مكيفة.

وبدأ متجر متخصص بمستلزمات الحيوانات الأليفة وطعامها في العاصمة الإماراتية قبل شهرين بتوفير أجهزة جري ملائمة للكلاب للمرة الأولى في البلاد، في قاعة مبردة.

ويتولى موظفون في المتجر وضع الكلب أوسكار البالغ عامين ونصف العام، وهو من فصيلة «ويلش كورغي»، على جهاز مشي، ويربطونه كي لا يقع.