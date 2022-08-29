دفع مشارك في مزاد أقيم في بريطانيا السبت 737 ألف جنيه إسترليني (869 ألف دولار) لشراء سيارة شخصية كانت لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.



فبعد منافسة حادة بين مزايدين من دبي والولايات المتحدة، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز «فورد إكورت آر إس توربو» من إنتاج عام 1985 في بريطانيا نظرا إلى أن الفائز بها الذي لم يكشف بعد عن هويته من سكان منطقة مانشستر.



وطرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مائة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف مقابل 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة.



وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار «سيلفرستون» للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على بعد 120 كيلومترا شمال غرب لندن.



وتعتبر سيارة «فورد» هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصانا نسخة رياضية نموذجية من سيارات «فولكسفاغن غولف جي تي آي» الشعبية المقواة التي كانت مرغوبة جدا في ثمانينيات القرن العشرين.



ويمكن العثور في الإعلانات المبوبة على نسخ أقل شهرة من هذا النموذج بأسعار تقرب من عشرة آلاف جنيه.