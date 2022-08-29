بعد فترة ليست بالطويلة من تأكيد أغنى رجل في العالم الميلياردير الأميركي إيلون ماسك أنه لا يملك منزلا وأنه ينام عند أصدقائه، كشفت والدته ماي ماسك عما هو أغرب من ذلك.



ففي إطار تأكيدها عدم امتلاكه منزلا كشفت والدة ماسك أنها تضطر للنوم في الكراج عند زيارتها لابنها، لافتة إلى أنه لا يهتم بالممتلكات أبدا. وقالت ماي إنها عندما حلت ضيفة على صاحب تسلا الذي تبلغ ثروته 229 مليار دولار، في تكساس، تعين عليها النوم في الكراج إلى جانب سيارته.



وأضافت مازحة، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست»: «انه لا يمكن للإنسان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ».



وكان إيلون ماسك كشف في أبريل الماضي عن أنه لا يمتلك منزلا وأنه ينام على الأسرة الاحتياطية في منازل أصدقائه.