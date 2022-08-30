عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مزايدة عامة غير قابلة للتجزئة للانتفاع بمواقع أرض فضاء مخصصة للمؤسسة بهدف تطوير وإدارة افرع مصرفية ولمدة انتفاع 25 سنة وذلك مقابل أعلى عطاء مالي يقدم، وذلك لموقعين في منطقة الوفرة السكنية قطعة رقم 3، لفرعي بنك مساحة الفرع منهما 300 متر مربع. وقالت المصادر إن المزايدة تهدف لسد احتياجات سكان المدن والمناطق السكنية تجاه المرافق والأنشطة التجارية والخدمية والمساهمة في توسعة نطاق الخدمات المصرفية وتحقيق عوائد مالية للمؤسسة للمساهمة في تحقيق أغراضها.



ويحق التقدم للاشتراك في هذه المزايدة للمؤسسات المصرفية الكويتية المسجلة في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ولديها ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولا فعليا للنشاط المطلوب، وآخر موعد لتقديم العطاءات 13 أكتوبر 2022.