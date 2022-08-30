القاهرة - محمد صلاح



محاولات عديدة يبذلها مجموعة من الأصدقاء المقربين من الفنانة آيتن عامر لإقناعها بعودة الحياة الزوجية مع مدير التصوير محمد عز والد أولادها (آيتن ويوسف) بعد انفصالهما منذ فترة وسط إصرار شديد من آيتن على رفض فتح باب الحوار او التفاوض واستئناف حياتها الزوجية مرة أخرى.



ورغم انحياز شقيقتها الفنانة وفاء عامر لقرار آيتن، إلا أنها تفضل اعطائه فرصة أخيرة، ويؤكد البعض أن هناك خلافات شديدة بين الزوجين منذ ست سنوات، أي بعد الزواج بعام واحد بسبب العلاقات الاجتماعية للزوج مع بعض الفنانات ورفض آيتن هذه العلاقات وحاولت كثيرا نصيحته، وكانت الخلافات تنتهي بالتصالح وبعض التعهدات حتى انفجرت مؤخرا وأصرت على الطلاق ورفضت التصريح بكلمة واحدة عن أسباب طلاقها من زوجها.