رفض الفنان تامر حسني الاستسلام للقائمة الرئيسية حول أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في مصر، والتي منحت صدارتها مؤخرا لفيلم «كيرة والجن» للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وابتكر قائمة جديدة للأكثر تحقيقا للإيرادات خارج مصر، والأكثر حضورا للجماهير بقاعات السينما، وأعلن تتويج فيلمه الأخير «بحبك» برقمين قياسيين على صدارة القائمة الجديدة.



واستند تامر الى تقرير رسمي صادر عن الشركة الموزعة لفيلمه الأخير «بحبك» في العالم العربي، مؤكدا تحقيقه رقمين قياسيين هما الأعلى في تاريخ السينما العربية، حيث حضر الفيلم نحو 2 مليون و600 ألف شخص في شهر ونصف الشهر، واقتربت إيرادات الفيلم إلى 600 مليون جنيه.