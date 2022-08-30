بيروت - بولين فاضل



أبكى الحجر مأتم الفنان الشاب جورج الراسي. كان الحضور يتصبب دمعا وعرقا، أما الأم المفجوعة على ولدها فحرقة قلبها لا دواء لها فهي التي قالت إن جورج راح ليحيي حفلة «كي يسترزق ويعيش ابنه»، وأصر على العودة من دمشق ليلا ليكون في موعده الأسبوعي كل «ويك-إند» مع طفله جو الذي تتوزع إقامته بين والده وعائلة والدته جويل حاتم، لكن جورج عاد جثة بعد حادث سير مروع على الأوتوستراد الدولي بين لبنان وسورية، حيث اصطدمت سيارته بالفاصل الإسمنتي الذي يفصل الطريق في منتصفها من دون أدنى مراعاة لشروط السلامة المرورية.



الوداع الأخير لجورج الراسي قرب مدينة جبيل حيث يقيم والداه حضره الأهل والأصدقاء وجمع كبير من المطربين والممثلين من بينهم راغب علامة ووائل جسار وجوزف عطية ووسام حنا وورد الخال وكارلوس عازار وداليدا خليل وستيفاني صليبا ووديع الشيخ وماغي أبو غصن وجيسي عبدو وجمال سنان، كما لفتت ملازمة طليق الممثلة نادين الراسي جيسكار أبي نادر للعائلة على مدى يومين بالنظر الى صديقته مع الراحل ولو أن الخلاف القضائي مع نادين على خلفية حضانة الأولاد لايزال في أروقة المحاكم.

أما جويل حاتم طليقة جورج الراسي فلم تحضر بسبب مرورها في حالة نفسية صعبة واختيارها البقاء الى جانب وحيدها ابن السنوات السبع.

في يوم الوداع انهارت نادين وهي تردد: «أخي لم يمت، أخي قتل»، فيما صوت الفنان جورج الراسي يصدح في المكان ووعد من محبيه بأن تكون ذكراه للأبد.