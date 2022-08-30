بيروت ـ خلدون قواص



أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري ان مفتي لبنان الشيـخ عبد اللطيف دريان هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، والمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على كل المقامات والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية فهي المؤتمنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المشترك، والمملكة تدعم تعزيز الوحدة والتقارب فيما بين اللبنانيين، وهي ترفض محاولات استغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب.



وقال السفير بخاري بعد لقائه مفتي لبنان أمس: ستبقى دار الفتوى موقعا مؤتمنا على الدور الريادي للمسلمين واللبنانيين جميعا.



وأشاد المفتي دريان بجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم، وأثنى على دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان في احتضان ورعاية الشؤون العربية والإسلامية وعنايتها الخاصة بالشأن اللبناني وحرصها على جميع اللبنانيين لتعزيز امن وسلامة واستقرار لبنان.



وأبلغ دريان السفير بخاري مضمون بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وخاصة الفقرة المتعلقة بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودول مجلس التعاون الخليجي، عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب.