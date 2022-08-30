أوقف منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن ثلاثة قتلى وجريح في مدينة ديترويت الأميركية الأحد، وفق ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة، فيما قتل ثلاثة آخرون في عملية إطلاق نار أخرى في تكساس.



وقال رئيس شرطة ديترويت جيمس وايت لوسائل إعلام إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة في المدينة في ساعات الصباح الأولى.



وأضاف وايت أن رجلا آخر رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه.



وأكد وايت في مؤتمره الصحافي أن عمليات إطلاق النار «كانت عشوائية للغاية» على ما يبدو، مشيرا الى أن إحدى «الضحايا كانت تنتظر داخل حافلة وأخرى تمر في الشارع إضافة الى رجل كان يمشي مع كلبه».



وأسفر حادث إطلاق نار آخر عن سقوط ضحايا في الولايات المتحدة الأحد، اذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.



وقال قائد شرطة هيوستن تروي فينر في مؤتمر صحافي «أضرم هذا المشتبه به للأسف الشديد النار في منازل عدة وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم».



وأضاف أن عناصر الإطفاء الذين كانوا يكافحون هذه الحرائق اضطروا ايضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.



ولفت فينر الى أن المسلح أبلغ مؤخرا بأنه سيطرد من منزله، مرجحا أن يكون ذلك الدافع لكن الشرطة تحقق في الأمر.