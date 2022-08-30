استخرج علماء إحاثة برتغاليون وإسبان في مطلع أغسطس الجاري في حديقة منزل بوسط البرتغال عظاما متحجرة لديناصور يمكن أن يكون الأكبر من سلالة الصوروبودا أو سحليات الأرجل اكتشف حتى اليوم في أوروبا.



وقالت عالمة الحفريات اليزابيتشي مالافايا من معهد دوم لويز بكلية العلوم في جامعة لشبونة لوكالة فرانس برس «إنه واحد من اكبر النماذج المعروفة في أوروبا او حتى في كل أنحاء العالم».



وأوضحت أن الباحثين عثروا بين الفقرات والأضلاع التي أمكن جمعها والتي تعود إلى العصر الجوراسي قبل نحو 150 مليون عام، على بقايا ضلع بطول يقرب من ثلاثة أمتار.



واكتشفت هذه المتحجرات للمرة الأولى عام 2017 عندما كان أحد سكان منطقة بومبال يحفر الأرض بحفارة لبناء ملحق على ممتلكاته.