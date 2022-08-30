أعلنت «ناسا» عبر بثها المباشر بالفيديو إلغاء الإطلاق الذي كان مقررا أمس الاثنين لصاروخها الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته، في خيبة أمل لوكالة الفضاء الأميركية التي سيتعين عليها تحديد موعد جديد في الأيام المقبلة.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة ٢ سبتمبر، ثم في ٥ من الشهر عينه. لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد. وكان مقررا الإقلاع في الساعة 8.33 صباحا من منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأميركية.



لكن مع تقدم ساعات الصباح الأولى، تأكد تدريجا تعذر إطلاق صاروخ «اس ال اس» البرتقالي والأبيض البالغ علوه 98 مترا، والذي يوصف بلقب «الوحش».



وكان ملء الخزانات قد بدا بتأخير ساعة تقريبا، بسبب ارتفاع خطر الصواعق في منتصف الليل. وقد تمت تعبئة الصاروخ بأكثر من ثلاثة ملايين ليتر من الهيدروجين والأكسجين السائل شديد البرودة.



كذلك، قرابة الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، رصد تسرب محتمل أثناء ملء الطبقة الرئيسية بالهيدروجين، ما أدى إلى توقف العمليات مؤقتا. وبعد اجراء اختبارات، استؤنفت العمليات بصورة طبيعية.

وقرابة الساعة السابعة صباحا، تم النظر بمشكلة جديدة تمثلت في تعذر وصول أحد المحركات الأربعة RS-25 تحت الطبقة الرئيسية للصاروخ، إلى الحرارة المتدنية المطلوبة، وهو شرط لازم لتشغيله.



وجرى توقيف العد العكسي، فيما كانت الفرق تعمل لإعادة تحديد خطة عمل.