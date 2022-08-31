حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله



نفذ رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف جولة مفاجئة على مستشفى مبارك، حيث قام بزيارة المرضى في الغرف الخاصة والغرف العامة، اضافة الى التواجد وسط المراجعين وسؤالهم عن احتياجاتهم، وكان برفقته مدير المستشفى د.مهدي الفضلي ورئيس الهيئة الطبية د.موضي المطيري ومساعد مدير المستشفى عبدالله دشتي. وقال مدير مستشفى مبارك الكبير د.مهدي الفضلي في تصريح لـ «الأنباء» إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف تفقد العيادات الخارجية والطوارئ واستمع الى المرضى والمراجعين لمعرفة احتياجاتهم واستفساراتهم. وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجهنا بالنزول دائما الى الميدان وسماع شكاوى واستفسارات المرضى والمراجعين وحلها بأسرع وقت.



وبين د.الفضلي ان سموه وجه وأوصى بالمرضى والمراجعين، حيث طلب بتسهيل امورهم وحل جميع مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم.



كما أعلن د.مهدي الفضلي عن قرب انتهاء العمل في عدد من المشاريع بالمستشفى ومنها مركز القلب وإعادة تأهيل قسم الحوادث وأجنحة وعيادات الأطفال، لافتا الى أن هذه المشاريع تأتي في اطار تقديم خدمة لشريحة أكبر من المراجعين وكذلك للحصول على خدمة طبية على مستوى رفيع.



وأضاف الفضلي: ان نتائج الزيارة كانت أكثر من جيدة، لافتا الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة النزول الى المرضى والتحدث معهم عن قرب لمعرفة احتياجاتهم، وتسهيل كافة أمورهم الطبية.



والجدير بالذكر أن هناك اشادات من المراجعين والمرضى بالخدمات الطبية والكوادر الصحية العاملة في مستشفى مبارك الكبير من خلال حديثهم لسمو رئيس مجلس الوزراء.