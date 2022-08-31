قالت منظمة الصحة العالمية إنها لاحظت علامات «مشجعة» على تباطؤ وباء جدري القرود في أوروبا تفيد بأن القارة العجوز تسير «في الاتجاه الصحيح»، داعية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه امس «هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح».



وأضاف هانز كلوغه خلال مؤتمر صحافي بأن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (ولكن) لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل».



وللقضاء على انتشار الفيروس في أوروبا، توصي المنظمة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم فئات مستهدفة وتحديد حالات الاتصال والاهتمام بمجتمع الذكور المثليين الذين ينتشر الفيروس بينهم بشكل أساسي.



واستشهد كلوغه بالبرتغال قائلا انه «في غياب حملة تطعيم كاملة، تمكنا من الحد من الزيادة في عدد الحالات من خلال تغيير السلوك ومتابعة المجتمعات المحلية».



وسجلت في 53 دولة في المنطقة، بما في ذلك روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، أكثر من 22 ألف إصابة، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الإصابات المسجلة عالميا.



ومؤخرا، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 21% في الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

و كشفت تقارير حديثة أوردتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأطباء يجرون حاليا تجارب أولية لاستخدام عقار «تيكوفيريمات» في علاج الإصابة بجدري القرود في الإنسان، رغم أنه معروف لعلاج الجدري فقط، ويتواجد بالولايات المتحدة مخزون يصل 1.7 مليون جرعة.