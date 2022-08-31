حنان عبدالمعبود



أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية عن افتتاح مستشفى «أرجان رعاية» التخصصي لإعادة التأهيل الطبي بالشراكة مع شركة فاميد النمساوية الرائدة عالميا في ادارة المستشفيات.



ويقع مستشفى «ارجان رعاية» في منطقة السالمية بموقع متميز على شارع الخليج العربي، حيث ينفرد بتقديم نهج فريد ومتكامل وشامل لخدمات الطب الطبيعي المتخصص واعادة التأهيل في الكويت، وهي تعد خطوة أولى للارجان العالمية العقارية للانطلاق في عالم الرعاية الصحية والتوسع في اطارها بالتعاون مع شركة فاميد العالمية التي اشتهرت بتطوير نموذج أوروبي خاص ومبتكر لإدارة مرافق الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا، التي ترتكز الى برنامج متوازن ودقيق لتبادل الخبرات والمعارف السريرية والأطباء الزائرين.



وتعليقا على الحدث المميز، قال رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية هيثم الخالد: يعكس «ارجان رعاية» التزامنا بتقديم مفاهيم وحلول شاملة وفريدة من نوعها للمشاريع التي تحمل بصمتنا الخاصة وهو ما يتناغم مع شعارنا «الحياة كما تحبها»، مشيرا الى القاسم المشترك الأعظم والأهم في مشاريع «الارجان» هو الحرص على اضافة قيمة للمجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في رفاهية عملائنا، مؤكدا أن الشراكة مع فاميد في مشروع «ارجان رعاية» تترجم الالتزام بالارتقاء بقطاع اعادة التأهيل في الكويت والمنطقة الى مستويات جديدة ومتميزة.



وأردف الخالد في مؤتمر صحافي نظمته «الارجان» للاعلان عن الحدث إن الخدمات التي ستقدمها «ارجان رعاية» للمرضى الكويتيين ستمكنهم من استعادة جودة حياتهم وستدعم المحافظة على التحسن الناتج من العلاج للوظائف الجسدية والعقلية، سواء كان ذلك بعد التعرض لاصابة أو حادث او مرض أو عملية أو نتيجة الاضطرار للتعامل مع حالة بعينها أو مرض مزمن، مشيرا الى هدف مستشفى «ارجان رعاية» الأسمى والأهم في منح عملائنا في الكويت المزيد من الخيارات التي تساعدهم على تحسين جودة حياتهم.



بدوره، صرح نائب المدير العام لشركة فاميد كريستيان شوماخر إن «فاميد» منذ تأسيسها عام 1982 برزت كمزود عالمي رائد لمجموعة متكاملة من الخدمات للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية على اختلاف انواعها، مشيرا الى التوسع اللافت للعمليات التشغيلية للشركة في نطاق الرعاية الصحية، بداية من السياحة الصحية والطب الوقائي ومرورا بخدمات الرعاية الطبية والتمريض ووصولا الى الرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل.



وأكد شوماخر وفاء الارجان بوعدها المتمثل في تقديم أفضل نموذج أوروبي في الكويت لخدمات اعادة التأهيل المتطورة التي تقدم للسكان المحليين في منشأة عالمية.