أعلنت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، عن استعدادها لإطلاق العرض المسرحي العالمي الشهير «ديزني على الجليد»، وذلك من خلال توقيع اتفاقية مع شركة SES Live الرائدة اقليميا في تقديم التجارب الترفيهية العائلية الحية والذي سيقام في الأرينا كويت احد مشاريع المجموعة والتي تقع ضمن توسعة مول 360 كويت الجديدة.



وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية مجموعة التمدين في تطوير قطاع الترفيه والرياضة نحو مستويات جديدة في الكويت من خلال مشاريعها الرائدة وذلك بإقامة عروض ترفيهية عالمية وتجارب رياضية وتثقيفية بمستوى عالمي ضمن برامج وفعاليات الأرينا كويت على مدار العام لتقديم كل ما هو جديد في مجال الترفيه للمواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وبما يتماشى مع الأعراف الاجتماعية العامة في الكويت وذلك بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة وأخذ الموافقات من الجهات المختصة.



ومن الجدير بالذكر أن العرض المسرحي العالمي «ديزني على الجليد» سيقام لأول مرة في الكويت ضمن جولة مقامة حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من المملكة العربية السعودية. وسيكون هذا الحدث العالمي الشهير بداية للعديد من الفعاليات الترفيهية العالمية التي ستقام في الأرينا كويت على مدار العام.



وتعد الأرينا كويت أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض مصممة ومجهزة بأحدث التقنيات بمعايير عالمية لتخدم الشركات الرائدة في مجال إدارة فعاليات الترفيه ولتستضيف مختلف أنواع الفعاليات المحلية والعالمية كالفعاليات الموسيقية والرياضية والعروض المسرحية والثقافية كما يمكن استضافة المعارض وفعاليات الشركات وحفلات التخرج وحفلات توزيع الجوائز وغيرها الكثير.