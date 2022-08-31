أوضحت دراسة طبية حديثة عددا من الآثار الإيجابية لشرب الشاي على الصحة، كاشفة عن فوائد عديدة للمشروب الشعبي.



وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية «حوليات الطب الباطني» الأميركية، أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد على كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي. وبحسب الدراسة فإن النتائج الإيجابية لشرب الشاي لم تتأثر سواء تم تناوله دون إضافات أو مع السكر والحليب مثلا، وفق شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.



وتبين للباحثين القائمين على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة في أميركا بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام. واكتشف الباحثون أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13% بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.



ووصف فرناندو رودريغيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل «تقدما كبيرا»، موضحا أن معظم الدراسات السابقة أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا، وقلة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آسيا كانت «صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها»