قتل رجل طعنا مساء الاثنين خلال مهرجان نوتينغ هيل الشعبي في لندن الذي يحتفل بالثقافة الكاريبية وعادت فعالياته بعد إلغائها في العامين الماضيين بسبب الجائحة، على ما أعلنت الشرطة.



وأوضحت شرطة متروبوليتان في العاصمة البريطانية أنها تلقت قرابة الساعة الثامنة مساء (19.00 ت غ) بلاغا عن تعرض رجل في سن 21 عاما لإصابة جراء الطعن بسكين. وبعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، نقل إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.



ويعتبر كرنفال نوتينغ هيل في غرب لندن أحد أهم الأحداث من نوعه في العالم، مع عرباته الاستعراضية وفرقه الموسيقية الصاخبة والملابس الغريبة للمشاركين فيه.



ويستقطب هذا الحدث سنويا في العادة مليوني شخص، ما يجعله ثاني أكبر كرنفالات العالم بعد كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل.