اصدر النائب السابق عدنان عبدالصمد بياناً جاء كالتالي :

‏بعد اجتماعات مكثفة قامت بها لجنة الانتخابات في الفترة الاخيرة ، وتضمنت لقاءات مع اصحاب الخبرة ومجاميع شبابية والأخوات النساء، توصلت إلى ثلاثة خيارات بخصوص الانتخابات القادمة لمجلس الأمة وهي :

١- استمرار ترشح السيد عدنان عبدالصمد

٢- خوض الانتخابات بمرشح جديد، وتم التواصل مع مجموعة من الأسماء لديها القدرة والكفاءة

٣- عدم خوض الانتخابات في هذه المرحلة . واضاف :

وبعد تدارس إيجابيات وسلبيات كل الخيارات المطروحة، توصلت لجنة الانتخابات بالنظر إلى ظروف المرحلة الاستثنائية، وما تقتضيه المصلحة العامة إلى قرارها

بعدم خوض الاتنخابات في المرحلة الحالية مع استمرار الاستعداد لها في المرات القادمة

كذلك نحيطكم علماً بأننا لم نتخذ حتى هذه اللحظة أي قرار يتعلق بدعم أي مرشح في أي دائرة انتخابية، علماً بأننا نتلقى اتصالات عديدة من المرشحين تطلب الدعم والمساندة، وسنتدارس هذه الخيارات عند قفل الباب الترشيح، لاتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة للوطن.