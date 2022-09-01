مفرح الشمري



الليلة وغداً، جمهور مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على موعد مع الطرب والسلطنة، وذلك من خلال ليالي «سلطان الألحان» الموسيقار الراحل بليغ حمدي الذي قدم للساحة العربية أغاني خالدة لا تزال تسمع وتطرب من يستمع إليها ومنها «وحشتوني، جانا الهوى، حكم علينا الهوى، التوبة، كان يا ما كان، زي العسل، مستنياك، آه يا سمراني اللون، فات الميعاد»، وغيرها من الأغاني التي شدا بها كبار المطربين مثل أم كلثوم ووردة الجزائرية، وعبدالحليم حافظ وميادة الحناوي وصباح وشادية وعزيزة جلال وآخرون.



وستتصدى الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف لعزف إبداعات الراحل بليغ حمدي الليلة وغداً بمشاركة مطربة الأوبرا المصرية رحاب مطاوع والصوتين الكويتيين المميزين خلف المشعوف ومشاعل، وذلك في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي الموسيقية بمركز جابر الثقافي الذي يحرص القائمون عليه على تقديم الأفضل لجمهوره طوال العام من خلال رزنامته الفنية المليئة بالحفلات الغنائية والموسيقية العربية والأوروبية.