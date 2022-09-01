نفت الفنانة بلقيس فتحي الأخبار التي تتحدث عن عودتها الى طليقها ووالد طفلها رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، مؤكدة أن بعض الأمور لا يمكن أن تعود كما كانت عليه في السابق.



وعلقت بلقيس في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» على مقولة «اللي راح يمكن يرجع»، قائلة: «ممكن يرجع أهلا وسهلا»، ولكن سرعان ما استدركت الأمر بأن القصد هو زوجها السابق، موضحة: «لا في أشياء تروح وما ترجع، الله يوفقه وين ما كان»، مؤكدة أيضا أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة ثانية، ولكن الموضوع ليس بالبسيط.



وقالت بلقيس إن الكثير من الرجال يرغبون بالزواج من فنانات يعجبون بهن، لكنهم قد لا يحتملون انشغالهن الدائم فيما بعد بسبب مهنتهن، مضيفة انه ليس شرطا أن يكون خليجيا، بل من أي جنسية عربية أو أجنبية.



كذلك عبرت عن حزنها الشديد لرحيل الفنان جورج الراسي، الذي توفي في حادث سير مروع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، وأردفت: أشعر بحزن شديد لرحيل جورج، وهذا الشيء جعلني أتأثر بشدة وأدخل في نوبة من الحزن.