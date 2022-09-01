عبدالحميد الخطيب



رغم انتهاء عرضه منذ أيام، إلا أن «القيثارة» نوال الكويتية أصرت على أن توجه التهنئة الى النجمة هدى حسين بنجاح مسلسلها الدرامي «ست الحسن»، الذي حصل على نسب متابعة عالية عبر منصة «شاهد»، خصوصا حلقته الأخيرة والتي شهدت مفاجآت للمشاهدين.



ووجهت نوال، المعروفة بمتابعتها الدائمة لأعمال هدى وحرصها على إبداء رأيها فيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من خلال «تويتر»، قالت فيها: «الراقية الجميلة هدى حسين كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة، عسى عمرچ طويل، وألف مبروك نجاح المسلسل الرائع ست الحسن، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا غالية»، وردت حسين بدورها عليها قائلة: «نوال الراقية الخلوقة شكرا على هذه التهنئة اللطيفة، وكما عهدتك دائما صاحبه واجب يا أم حنين».



ومسلسل «ست الحسن» من تأليف: محمد شمس وعلي شمس، وإخراج: باسم شعبو، وبطولة: هدى حسين، سحر حسين، أحمد الجسمي، عبدالمحسن النمر، هند البلوشي، وغيرهم، ودارت أحداثه حول سيدة في الأربعينيات من عمرها تدعى «ست الحسن»، تعمل في مجال الطب البديل، حيث تسعى هذه السيدة للحفاظ على عملها من خلال وضع حلول غير عادية، وذلك بصنع الأدوية للناس، لكنها تسببت في وجود حالات اختفاء غامضة لسكان الحي الذي تعيش فيه، ويحتوي العمل على العديد من الأسرار الغامضة مع وجود نوع من الإثارة والتشويق.



الجدير بالذكر أن نوال اختيرت يوليو الماضي سفيرة «إكوال سبوتيفاي»، وعبرت عن سعادتها بهذا الاختيار وبتعليق صورتها على شاشات «تايمز سكوير» في نيويورك.